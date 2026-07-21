Seis disparos escondido en una casa: Revelan emboscada que terminó en crimen del carabinero Marcos Cosme

Nuevos antecedentes exponen cómo Carlos Cancino, alias “El Rana”, abrió fuego contra funcionarios policiales cuando intentaban concretar su detención en una comunidad rural de Valdivia.

Nuevos antecedentes revelaron detalles de la emboscada que terminó con la muerte del carabinero Marcos Javier Cosme Barqueros, asesinado tras resultar gravemente herido durante un operativo destinado a capturar a Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín.

Según un reportaje de BioBioChile, el procedimiento se desarrolló el pasado 15 de julio en la comunidad mapuche Antillanca, en el sector Las Minas de Valdivia, luego de varios días de vigilancia encubierta por parte de personal especializado de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, un grupo de efectivos del GOPE permaneció camuflado durante casi una semana en una zona boscosa para monitorear los movimientos de Cancino Tapia y determinar el lugar exacto donde se ocultaba.

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales, los funcionarios esperaron el momento adecuado para concretar la detención. Sin embargo, cuando el sospechoso ingresó a una vivienda y los policías se disponían a entrar al inmueble, se produjo el ataque.

Según los antecedentes recopilados, el imputado abrió fuego de manera inmediata contra los uniformados.

La emboscada que terminó con la muerte del nuevo mártir de Carabineros

Fuentes ligadas al procedimiento señalaron que la reacción del prófugo fue tan rápida que dio la impresión de que conocía la llegada de los funcionarios policiales.

El Rana habría efectuado seis disparos con un revólver calibre .38 en dirección al equipo policial. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de un funcionario, mientras que otro hirió gravemente en el rostro a Marcos Cosme.

Tras el enfrentamiento, Cancino Tapia también resultó herido por un disparo en la cara durante el operativo.

Cosme fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció internado en riesgo vital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció el pasado fin de semana debido a la gravedad de sus lesiones.





El Rana fue formalizado por la muerte de carabinero

Carlos Esteban Cancino Tapia fue formalizado este lunes por el homicidio del suboficial Eugenio Naín y quedó en prisión preventiva.

Paralelamente, una vez que su estado de salud lo permita, deberá enfrentar una nueva formalización ante el Juzgado de Garantía de Valdivia por el homicidio del suboficial mayor Marcos Cosme y por las lesiones provocadas a otro integrante del GOPE durante el operativo.

Además, la Fiscalía mantiene abierta una investigación para determinar quiénes integraron la red de apoyo que permitió al imputado permanecer prófugo durante más de cinco años antes de su captura.