Quién fue Marcos Javier Cosme, el carabinero fallecido tras recibir un disparo en Valdivia

El funcionario policial se encontraba en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia tras recibir un disparo en el rostro en el operativo para capturar al prófugo del crimen de Eugenio Nain.

Este sábado se confirmó el fallecimiento del cabo primero de Carabineros, Marcos Javier Cosme, quien resultó gravemente herido mientras realizaba un operativo en Valdivia para capturar al prófugo del crimen de Eugenio Nain.

El funcionario permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia, después de recibir un disparo en el rostro en medio de la captura de Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, en el sector de Punucapa, en la Región de Los Ríos.





Quién fue Marcos Javier Cosme, el nuevo mártir de Carabineros

De acuerdo a Carabineros, el cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, de 32 años, contaba con más de 13 años y 5 meses de servicios en la institución policial, obteniendo más de 10 felicitaciones en su hoja de vida por sus funciones.

Asimismo, entre los operativos en que participó el mártir, destaca su presencia en la captura de los responsables del homicidio de los Héroes de Arauco; además de rescates en alta montaña, ríos y por representar a la institución en triatlón.

En el año 2019 fue destinado a la Sección de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) “Araucanía”, donde desarrolló sus funciones hasta el día de su fallecimiento en terreno.

Además, desde Carabineros confirmaron que Marcos Javier Cosme estaba casado con una funcionaria de la institución, lamentando el suceso y entregando las condolencias respectivas por la sensible pérdida.