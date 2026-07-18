Quién es el desaparecido en el Maule: Trabajaba para reponer el suministro eléctrico por las lluvias

El hombre que lleva más de un día sin ser ubicado se habría extraviado junto a su vehículo, por lo que ya se inició un operativo de rastreo para dar con él.

Por la intensidad del sistema frontal que afectó a la zona sur del país, continúa la preocupación por la desaparición de un trabajador desde la tarde del viernes en la comuna de Curepto, en la Región del Maule.

Ante ello, se informó que la persona, que lleva más de un día inubicable, se habría extraviado junto a su vehículo, por lo que ya se inició un operativo de rastreo para dar con él.

De acuerdo al delegado presidencial del Maule, Juan Eduardo Prieto, se ha desplegado “un equipo de apoyo para ir en su búsqueda. Ahora está volando el helicóptero de Carabineros por la zona“.





Quién es el trabajador desaparecido en el Maule

La persona desaparecida se trata de un trabajador de 62 años que “se encontraba realizando labores en el sector de Domulgo de Curepto“, informó la Brigada de Talca.

Asimismo, se conoció que el afectado es un trabajador de la empresa Pelom Ingeniería, que prestaba sus servicios a la CGE en medio del sistema frontal que afecta al país.

Al respecto, la Compañía General de Electricidad Industrial confirmó que la persona “estaba realizando labores propias de la supervisión de su trabajo en medio de los esfuerzos para reponer el suministro eléctrico en la zona”.

Finalmente, ambas compañías afirmaron que están “en permanente comunicación” para coordinar las acciones que permitan facilitar en la búsqueda del trabajador.