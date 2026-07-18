Temeraria acción en La Serena: Transeúntes se sacan fotos en el Faro Monumental pese a marejadas

Personas fueron captadas jugando, recorriendo y hasta posando para fotos en el monumento medio del temporal, a pesar de que se había solicitado su cierre de forma preventiva.

En medio del intenso sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo, varias personas fueron captadas exponiéndose a las inclemencias del clima en el Faro en la ciudad de La Serena.

Este sábado 18 de julio, vecinos de la comuna registraron en un video el momento en que transeúntes accedieron al sector del Faro Monumental , lugar turístico que queda frente a la playa.

En las imágenes se aprecia a familias enteras recorriendo el monumento, jóvenes jugando a la pelota e incluso a personas posando para obtener fotos en medio de la lluvia.





Cabe recodar que la municipalidad de La Serena había sido dispuesto el cierre del Faro de forma preventiva debido al fuerte oleaje y las complejas condiciones climáticas costeras que azotan a la zona.

A pesar de lo dispuesto por la autoridad, algunas personas habrían retirado las barreras de protección perimetral en el sector y accedieron de igual forma.

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Marejadas en la región de Coquimbo

El Centro Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso por Marejadas Anormales que afectarán las costas de la región de Coquimbo desde jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.