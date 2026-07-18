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AHORA | Confirman suspensión de clases en estas regiones por intensas lluvias

La medida fue tomada por la autoridad debido al sistema frontal que afecta a la zona norte, especialmente a la cuarta y quinta región del país.

Jose Espinoza
Por Jose Espinoza

Periodista Digital

Este sábado se confirmó la suspensión de clases para el día lunes 20 de julio en la región de Coquimbo, la provincia del Huasco y toda la región de Valparaíso por parte del Gobierno.

La medida se realizó debido al fuerte sistema frontal que está afectando a la zona centro-norte del país y que tiene a cientos de personas con problemas de inundación y anegamientos.

En desarrollo…

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