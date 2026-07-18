AHORA | Confirman suspensión de clases en estas regiones por intensas lluvias

La medida fue tomada por la autoridad debido al sistema frontal que afecta a la zona norte, especialmente a la cuarta y quinta región del país.

Este sábado se confirmó la suspensión de clases para el día lunes 20 de julio en la región de Coquimbo, la provincia del Huasco y toda la región de Valparaíso por parte del Gobierno.

La medida se realizó debido al fuerte sistema frontal que está afectando a la zona centro-norte del país y que tiene a cientos de personas con problemas de inundación y anegamientos.

En desarrollo…