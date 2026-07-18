Armada levantó alertas por posibles trombas marinas: ¿En qué regiones podría ocurrir?

De acuerdo al capitán Gonzalo Bertolotto de Meteorología Marina de Talcahuano, la alerta se emitió por un posible evento para las regiones del centro sur del país.

La Armada de Chile levantó una alerta por posibles trombas marinas que podrían afectar a la zona centro-sur del país, levantando las precauciones por el nuevo evento meteorológico.

Es que el sistema frontal registrado en los últimos días podría propiciar un nuevo fenómeno que no es desconocido en las zonas costeras del país.





Dónde podrían ocurrir trombas marinas

De acuerdo al capitán Gonzalo Bertolotto de Meteorología Marina de Talcahuano, la alerta se emitió por un posible evento para las regiones de Maule y Biobío.

Esta situación será monitoreada constantemente y este anuncio tendría una validez hasta la mañana del domingo, cuando el fenómeno se descartaría.

Qué son y cómo se producen las trombas marinas

Según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, estas trombas marinas responden a una unión de eventos meteorológicos que se pueden converger y provocar el temido fenómeno.

“Este tren de sistemas frontales que ha afectado estos días son sistemas que vienen con componentes de río atmosférico. Cuando tienen río atmosférico, son más cálidos”, añadió la experta.

Sobre las trombas marinas, Göhler indicó que “existen zonas en nuestro país donde se encuentran las dos masas de aire, una fría y una cálida, y generarían estas nubes convectivas o tornádicas“.