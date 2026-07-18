VIDEO | Casa quedó al borde de ser aplastada tras peligroso derrumbe de tierra en Valparaíso

Las intensas precipitaciones en la V región han provocado deslizamientos de tierra y derrumbes que ponen en riesgo a las casas en los sectores más afectados.

Las intensas precipitaciones han provocado un derrumbe de tierra que tiene completamente comprometida una casa y que podría ser aplastada por otra propiedad en la región de Valparaíso.

El dueño del inmueble aseguró que su vivienda fue reconstruida tras el megaincendio que afectó a la V región el 2024, pero que las lluvias vuelven a poner en riesgo su integridad física.