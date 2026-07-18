¿Hasta cuándo lloverá? Eduardo Sáez reveló cuántos sistemas frontales faltan y qué día termina el temporal

El meteorólogo de Chilevisión anticipó qué es lo que se viene para la Región Metropolitana en términos de precipitaciones y cuándo daría comienzo el próximo sistema frontal.

Tras dos días con intensas precipitaciones en la zona centro-norte del país, este sábado las lluvias disminuyeron en la Región Metropolitana con caída de gotas de manera esporádica.

Sin embargo, las condiciones climáticas no dan tregua y ya se espera la llegada de un nuevo sistema frontal en los próximos días.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, adelantó lo que se vendrá en las siguientes jornadas y cuándo comenzarán las precipitaciones con intensidad.





Cuándo empieza el cuarto sistema frontal en la RM

Según expuso el especialista en el pronóstico del tiempo, Chile atravesó esta semana dos sistemas frontales, mientras que este sábado se comenzaron a experimentar los efectos de un tercero.

Pero esto está lejos de acabar. Sáez detalló que el día lunes comenzaría el cuarto sistema frontal en la región Metropolitana.

“Mañana tendríamos nuevamente precipitaciones aisladas, con claros de cielos, y se va a nublar. Esta condición duraría hasta el domingo, porque el lunes volveríamos a ver precipitaciones más intensas en la mañana”, indicó Eduardo Sáez.

Cuándo empieza el quinto sistema frontal y cuántos días llovería

El meteorólogo también fue claro en advertir que el martes 21 de julio daría comienzo al quinto sistema frontal que afectaría a la zona centro-norte de la capital, con la llegada de intensas precipitaciones.

“El martes es cuando entra el otro sistema frontal, ya con mucha fuerza: Sería el quinto. Vamos a tener prácticamente una semana de precipitaciones. El resto de la semana, por lo menos hasta el viernes, podríamos tener posibilidad de que caigan gotas”, aseveró Eduardo Sáez.

Finalmente, el experto dejó en claro que ya, a partir del viernes 24 de julio, “vamos a tener un respiro en la zona centro-norte” de las lluvias.