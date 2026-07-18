Las regiones entre de Coquimbo y la del Biobío podrían ser epicentros del fenémeno desde esta noche debido al intenso sistema frontal.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un nuevo aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en siete regiones del país.

El intenso sistema frontal que está afectando al país ha generado desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa y cortes de rutas en el sur del país, y se ha manifestado con lluvias y fuertes vientos.

Desde el organismo informaron que el aviso se mantendrá vigente desde la noche del sábado 18 de julio hasta el lunes 20 de julio, dependiendo del sector.





La DMC aclara que este tipo de avisos se emiten cuando existe un pronóstico de fenómenos meteorológicos de severidad moderada y con potencial de generar riesgos.

Aviso por tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que entre las regiones de Coquimbo y del Biobío habrá probabilidad de tormentas eléctricas , desde esta noche.

Solo en el caso de la región de Coquimbo, el aviso se mantendrá por tres días hasta el lunes 20 de julio, manteniendo vigente la posibilidad de que se extienda el fenómeno en la zona.

Regiones afectadas por tormentas eléctricas:

Región de Coquimbo (sábado 18, domingo 19 de julio y lunes 20 de julio)

Región de Valparaíso (sábado 18)

Región Metropolitana (sábado 18)

Región de O’Higgins (sábado 18)

Región del Maule (sábado 18)

Región del Ñuble (sábado 18)

Región del Biobío (sábado 18)