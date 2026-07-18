Anuncian bono de hasta $1,5 millones a familias damnificadas en sistema frontal: Revisa quiénes lo reciben

Hogares que fueron afectados por la salida de mar en la zona sur podrán acceder a un monto para reparar los daños causados y apoyar durante la emergencia causada por las intensas lluvias.

El Gobierno anunció este sábado la entrega de un Bono Recuperación de Enseres para aquellos hogares que resultaron afectados durante el sistema frontal y que cumplan con dos requisitos.

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, hizo en anuncio en un nuevo punto de prensa de Senapred sobre la emergencia que afecta al norte, centro y sur del país con intensas precipitaciones.

Con el fin de apoyar a las familias más afectadas durante el temporal en el sur de Chiñe, se anunció la entegra de un beneficio económico que se distribuirá en cuatro tramos, según el grado de afectación.





¿Quiénes pueden recibir el bono?

Según indicó el ministro Alvarado, los requisitos para recibir el Bono Recuperación de Enseres es haber sido damnificado por la salida de mar en la zona de Penco y aledañas ; y haber completado el registro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“Se han aplicado en las zonas más afectadas, en al zona de Penco, todas la fichas FIBE del los hogares afectados por la salida de mar, de esas fichas aplicadas, de la próxima semana vamos a entregar una ayuda consistente en un Bono de Recuperación de Enseres”, precisó el ministro.

En la misma línea, apuntó que de acuerdo a los 60 hogares afectados en la mencionada localidad, el costo alcanza los $46.500.000.

Montos que entrega el Bono Recuperación

El Bono de Recuperación de Enseres se entregará a familias que fueron afectadas producto del intenso sistema frontal presente en la zona norte, centro y sur del país.

El monto a recibir dependerá del nivel de afectación que tenga el hogar afectado, de acuerdo al grado de afectación según el catastro de las autoridades mediante la FIBE.

Los montos del bono se distrubuirán de la siguiente forma:

Hogares con afectación baja: $375 mil pesos

Hogares con afectación media: $750 mil pesos

Hogares con afectación alta: $1.125.000 pesos

Hogares con afectación muy alta: $1.500.000 pesos



¿Cómo se pagará el Bono Recuperación de Enseres?

El pago del Bono de Recuperación de Enseres se realizará a aquellos que cuenten con su hogar afectado mediante depósito a través de la CuentaRUT del BancoEstado y otro mecanismo de transferencia directa.