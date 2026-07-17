Gobierno confirma ayuda a damnificados en Penco tras sistema frontal que destruyó viviendas en el Biobío

En una de las zonas más afectadas de la región, las autoridades realizaron un catastro mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Durante este viernes, el Gobierno estuvo presente en Penco, una de las zonas más afectadas de la región del Biobío tras el sistema frontal que ha azotado a gran parte del país.

Son decenas de damnificados, por lo que las autoridades realizaron un catastro mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), para conocer la situación de los residentes de la comuna.

El seremi de Desarrollo Social del Biobío, Daniel Manchileo, en compañía del presidente José Antonio Kast, explicó que conversaron “con cada una de las familias damnificadas, levantamos información. Ya tenemos el catastro, en este momento lo estamos tabulando”.

“Abordamos la situación con 53 fichas FIBE ya aplicadas en Cerro Verde Bajo. También estamos en coordinación con las otras comunas de la región”, agregó.