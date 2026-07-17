VIDEO | “Meteotsunami” azota viviendas en Penco en medio de sistema frontal que afecta al Biobío

El destructivo fenómeno quedó registrado en distintos videos que mostraron cómo fue afectado el sector costero

Olas gigantes que podrían haber alcanzado los ocho metros de altura azotaron las viviendas de Penco, en la región del Biobío, durante la jornada del jueves.

Se trata de un meteotsunami, un destructivo fenómeno que quedó registrado en distintas imágenes que muestran lo que pasó en el sector costero afectado.