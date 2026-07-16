Cuatro viviendas afectadas: Senapred llama a evacuar borde costero en Penco por marejadas

El alcalde de la comuna alertó que las olas han inundado la calle principal y están golpeando directamente contra las casas.

La mañana de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solicitó la evacuación del borde costero del sector Cerro Verde Bajo , en la comuna de Penco, región del Biobío.

Esta medida se debe a las marejadas y la salida del mar hacia las casas en medio del sistema frontal que afecta a una parte importante del país.

Las autoridades indicaron que se han activado la mensajería SAE para reforzar la evacuación del lugar.

Vecinos de Penco han registrado desde diversos lugares cómo el mar ha inundado la calle central, llegando el oleaje hasta las viviendas.

El alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, alertó que “el oleaje está superando los 20 metros” y llamó a no transitar por Cerro Verde Bajo.

Sobre la misma, añadió que existen cuatro viviendas con daños por el agua e incluso el oleaje estaría golpeando los techos de algunas casas, por lo que pidió a las autoridades que se activen las alertas correspondientes.

Revisa algunos videos de la situación en Penco: