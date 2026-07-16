VIDEO | Fuertes ráfagas hacen volar caseta de guardia durante sistema frontal en Penco

Este caso es uno de los numerosos efectos que han generado las ráfagas de viento en diferentes puntos del país.

Fuertes ráfagas de viento se han registrado en las últimas horas en la comuna de Penco, en la región del Biobío, producto del sistema frontal que afecta actualmente a siete regiones del país.

Según se logró captar, la caseta de un guardia de seguridad salió volando a un par de metros de distancia de su lugar de origen, mientras trabajadores miraban desde afuera lo que ocurría.

Esta situación llega junto a otros reportes de techos y estructuras que han sido arrancadas por los vientos.