Sistema frontal EN VIVO: Sigue el avance de las lluvias en todo el país

La alarma meteorológica por precipitaciones extremas rige para Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins. Revisa el mapa y monitorea en tiempo real la intensidad y el desplazamiento de las lluvias.

Un intenso sistema frontal afecta a gran parte de la zona centro-sur del país, con lluvias, fuertes vientos y riesgo de desbordes, remociones en masa y cortes de suministro eléctrico.

Debido al pronóstico de precipitaciones extremas, la alarma meteorológica fue ampliada a la Región de O’Higgins, que se suma a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un balance de las condiciones meteorológicas e indicaron que se mantienen equipos desplegados en 10 regiones, con monitoreo permanente de ríos, esteros y sectores vulnerables, además de evacuaciones preventivas y habilitación de albergues.

Revisa a continuación el mapa de Windy y sigue en vivo el avance de las lluvias.

Sistema frontal en vivo