Extienden plazo para mujeres: Emprendedoras reciben hasta $3,5 millones cumpliendo estos requisitos

Mujeres emprendedoras que tengan una idea de negocio pueden postular al subsidio Capital Pioneras, el que permite cubrir gastos de la gestión empresarial y también de infraestructura y capital de trabajo.

Mujeres emprendedoras mayores de 18 años pueden acceder a un fondo concursable de Sercotec que contempla un subsidio de hasta $3,5 millones de pesos para sus ideas de negocio a través del Capital Pioneras.

El programa promueve la creación de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización, enfocándose especialmente en rubros y actividades donde la participación femenina ha sido históricamente menor en comparación con los hombres.

Los montos entregados por este beneficio están dirigidos para un plan de trabajo destinado tanto a la gestión empresarial como a las inversiones necesarias para implementar con éxito el proyecto.





Requisitos: ¿Quiénes pueden postular?

Para acceder a este subsidio de hasta $3,5 millones, las interesadas deben cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y estar registrada con sexo femenino en el Registro Civil.

y estar registrada con en el Registro Civil. No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Vivir en la región donde se realiza la convocatoria .

. Presentar una idea de negocio en un sector donde las mujeres han tenido menor representación en comparación con los hombres.

Subsidio entrega hasta $3.5 millones

Este programa otorga un subsidio total de $3.500.000 no reembolsables para concretar las actividades detalladas en el plan de trabajo de la emprendedora.

Cada emprendedora que resulte beneficiaria deberá realizar un aporte propio equivalente al 3% del monto del subsidio de Sercotec y financiar cualquier impuesto asociado a la ejecución de su proyecto.

El monto se distribuye de la siguiente forma:

Entre $200.000 y $500.000: para acciones de gestión empresarial, tales como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la nueva empresa.

Desde $3.000.000 hasta $3.300.000: para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo indispensables para el funcionamiento del negocio.

Postula aquí al Capital Pionera

El plazo original para postular vencía este miércoles 15 de julio, pero se extendió hasta el 24 de julio de 2026.

Aquellas personas que quieran recursos para su idea de negocio todavía están a tiempo para postular de manera online, a través del sitio web oficial de Sercotec siguiendo estos pasos: