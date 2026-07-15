Megarreforma llega al Senado este miércoles: Oficialismo tendría los votos para la aprobación

La iniciativa comenzará su discusión en particular este miércoles y requiere mayoría simple para avanzar. El oficialismo llegaría con los respaldos justos para aprobarla y seguir con su tercer trámite constitucional.

El Senado comenzará este miércoles la votación en particular de la megarreforma, tras el despacho del proyecto por parte de la Comisión de Hacienda, que puso fin a la última etapa de su tramitación en comisiones.

El debate iniciará a las 15:00 horas , en un escenario marcado por las diferencias entre el Gobierno y la oposición.

La jornada contempla alrededor de 80 votaciones separadas, además de eventuales solicitudes para renovar indicaciones.





Este proyecto de ley busca establecer tramos de invariabilidad tributaria para atraer inversión extranjera y dar certeza a los proyectos que generen ingresos.

Además, contempla otros ejes como, el fortalecimiento del empleo formal, la facilitación regulatoria, la certeza jurídica y la contención del gasto público.

¿Cuántos votos se necesitan para aprobar la megarreforma?

La megarreforma necesita de 25 votos para aprobarse por mayoría simple y hasta ahora el oficialismo contaría con 26 votos a favor.

Este escenario se mantendría incluso tras perder el apoyo de los senadores del PPD, tras un conflicto que surgió cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó una indicación que no estaba contemplada en el acuerdo suscrito con los senadores Loreto Carvajal y Ricardo Celis.

Una vez concluida esta etapa y, en caso de ser aprobado, el proyecto retornará a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.