Se acabó la fuga: Karen Rojo aterrizó en Chile tras extradición desde Países Bajos para cumplir condena

La exalcaldesa de Antofagasta arribó pasadas las 7:00 horas al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde fue captada descendiendo del avión esposada y escoltada por funcionarios policiales.

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, regresó la mañana de este miércoles a Chile luego de que las autoridades de Países Bajos autorizaran su extradición para que cumpla la condena pendiente en su contra por fraude al fisco.

La exjefa comunal arribó pasadas las 7:00 horas al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde fue captada descendiendo del avión esposada y escoltada por funcionarios policiales que la acompañaron durante todo el traslado desde Europa.

Tras realizar los procedimientos correspondientes en el terminal aéreo, Rojo fue derivada al Centro de Justicia de Santiago, donde continuará el proceso judicial relacionado con su reingreso al país.





El regreso de Karen Rojo a Chile

Su retorno de Rojo pone fin a más de cuatro años fuera de Chile, luego de abandonar el territorio nacional en marzo de 2022, horas antes de que la Corte Suprema ratificara la sentencia de cinco años y un día de presidio efectivo en su contra.

La exautoridad fue condenada por fraude al fisco y negociación incompatible en el denominado caso Main, investigación que estableció el uso de recursos públicos para financiar una asesoría comunicacional destinada a favorecer su imagen durante una campaña de reelección en Antofagasta.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la defensa de Karen Rojo buscará que sea trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y posteriormente impulsará acciones judiciales para acceder a eventuales beneficios penitenciarios.

Así fue su llegada al aeropuerto de Santiago: