Temblor hoy 15 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 15 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 15 de julio en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.0 Mlv
- Hora: 07:54 horas
- Epicentro: 20 km al N de Mina Collahuasi
- Profundidad: 190 km
- Magnitud: 2.9 Mlv
- Hora: 07:34 horas
- Epicentro: 39 km al SE de San Fabián
- Profundidad: 18 km
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Hora: 05:38 horas
- Epicentro: 38 km al SE de Sierra Gorda
- Profundidad: 80 km
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Hora: 05:25 horas
- Epicentro: 19 km al NO de Illapel
- Profundidad: 78 km
- Magnitud: 2.8 Mlv
- Hora: 05:21 horas
- Epicentro: 32 km al NO de Quintero
- Profundidad: 27 km
- Magnitud: 2.9 Mlv
- Hora: 04:57 horas
- Epicentro: 30 km al S de Calama
- Profundidad: 107 km
- Magnitud: 3.8 Mlv
- Hora: 04:31 horas
- Epicentro: 7 km al O de Tocopilla
- Profundidad: 67 km
- Magnitud: 2.6 Mlv
- Hora: 01:46 horas
- Epicentro: 44 km al SO de Mina Collahuasi
- Profundidad: 122 km
- Magnitud: 2.7 Mlv
- Hora: 01:30 horas
- Epicentro: 94 km al NE de San Pedro de Atacama
- Profundidad: 222 km
- Magnitud: 2.9 Mlv
- Hora: 01:21 horas
- Epicentro: 30 km al NO de Quintero
- Profundidad: 30 km
- Magnitud: 4.4 Mlv
- Hora: 00:18 horas
- Epicentro: 34 km al NO de Quintero
- Profundidad: 30 km
- Magnitud: 2.9 Mlv
- Hora: 00:09 horas
- Epicentro: 34 km al NO de Quintero
- Profundidad: 28 km