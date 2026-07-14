Más de una veintena de municipalidades han adoptado medidas tras la Emergencia Preventiva declarada por el Gobierno. Esta nota será constantemente actualizada.

El Gobierno se encuentra monitoreando las eventuales medidas que adoptará en materia educativa en vista del inminente tren de sistemas frontales con río atmosférico categoría 5 que este jueves llegará a Chile desde el Pacífico.

Si bien el biministro Claudio Alvarado apeló este martes al “desarrollo normal de las actividades en todos los ámbitos de la vida”, tampoco descartó la suspensión de clases en las regiones donde resulte necesario por las condiciones meteorológicas.

“Por supuesto que se va a evaluar y se va a comunicar oportunamente en aquellas regiones en las cuales la suspensión de clases sea una ayuda para poder planificar y eventualmente responder ante la emergencia, se va a comunicar”, afirmó.





Listado de comunas con suspensión de clases

Hasta la mañana de este martes, 31 comunas han determinado suspender las clases y/o modificar horarios en los establecimientos educacionales por las intensas lluvias que habrá esta semana.

El Gobierno declaró Emergencia Preventiva entre el 13 y el 21 de julio en diez regiones del país, desde Atacama hasta Los Ríos por el pronóstico de lluvias, vientos, nevadas y marejadas.

Este listado será actualizado a medida que más municipios, eventualmente, confirmen la suspensión de clases en sus recintos.

Región de Atacama

Toda la región

Chañaral — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Diego de Almagro — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Copiapó — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Caldera — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Tierra Amarilla — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Vallenar — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Freirina — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Huasco — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Alto del Carmen — Viernes 17 de julio

Región de Coquimbo

Toda la región

La Serena — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Coquimbo — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Andacollo — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio La Higuera — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Paihuano — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Vicuña — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Ovalle — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Combarbalá — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Monte Patria — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Punitaqui — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Río Hurtado — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Illapel — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Canela — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Los Vilos — Viernes 17 de julio

— Viernes 17 de julio Salamanca — Viernes 17 de julio

El delegado presidencial Victor Pino aclaró que aún no existe una decisión para el lunes, pues esperarán al desarrollo del sistema frontal.

Región de Valparaíso

El Quisco — Viernes 17 de julio: Suspensión solo en establecimientos Clara Solovera, El Quisco, Poeta Neruda de Isla Negra, El Totoral y jardín Villa Marina

Región del Maule

Pencahue — Miércoles 15 de julio: Actividades terminarán a las 14:00 horas

— Miércoles 15 de julio: Actividades terminarán a las 14:00 horas Hualañé — Viernes 17 de julio

Región del Biobío