Partidos de HOY martes 14 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile
En esta jornada se definirá al primer finalista de esta edición de la Copa del Mundo y podrás seguir todos los detalles en vivo a través de las pantalla de Chilevisión.
Este martes 14 de julio inicia la recta final del Mundial 2026 con el primer partido de las semifinales entre Francia y España.
El equipo que resulte ganador de la llave avanzará directo a la gran final del próximo domingo 19, donde enfrentarán al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina.
Puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.
Partido del Mundial martes 14 por Chilevisión
Martes 14 de julio:
- Francia vs España: 15:00 horas en el Dallas Stadium | Previa desde las 13:30 por Chilevisión
Partido del Mundial miércoles 15 de julio por Chilevisión
Miércoles 15 de julio:
- Inglaterra vs Argentina: 15:00 horas en el Atlanta Stadium | Previa desde las 13:30 por Chilevisión
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?
Los dos partidos de semifinales del Mundial 2026 podrás seguirlos en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, en la señal abierta y todas sus plataformas.
Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:
- TV abierta por la señal de Chilevisión
- Sitio web oficial de Chilevisión en la señal En Vivo
- Aplicación MiCHV para dispositivos móviles y SmartTV