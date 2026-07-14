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Partidos de HOY martes 14 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

En esta jornada se definirá al primer finalista de esta edición de la Copa del Mundo y podrás seguir todos los detalles en vivo a través de las pantalla de Chilevisión.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este martes 14 de julio inicia la recta final del Mundial 2026 con el primer partido de las semifinales entre Francia y España.

El equipo que resulte ganador de la llave avanzará directo a la gran final del próximo domingo 19, donde enfrentarán al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina.

Puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.

Partido del Mundial martes 14  por Chilevisión

Martes 14 de julio:

  • Francia vs España: 15:00 horas en el Dallas Stadium | Previa desde las 13:30 por Chilevisión

Partido del Mundial miércoles 15 de julio por Chilevisión

Miércoles 15 de julio:

  • Inglaterra vs Argentina: 15:00 horas en el Atlanta Stadium | Previa desde las 13:30 por Chilevisión

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Los dos partidos de semifinales del Mundial 2026 podrás seguirlos en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, en la señal abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de:

  • TV abierta por la señal de  Chilevisión
  • Sitio web oficial de Chilevisión en la señal En Vivo
  • Aplicación MiCHV para dispositivos móviles y SmartTV
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