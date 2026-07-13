Artista chilena cantó durante partido por cuartos de final del Mundial: Así fue su presentación

Augusta Nazer fue parte de uno de los eventos oficiales de la jornada: el Visa Infinite Lounge.

Durante entre el entretiempo del partido por cuartos de final del Mundial, entre Inglaterra y Noruega, la artista chilena Augusta Nazer se presentó en uno de los eventos oficiales de la jornada.

Se trata del Visa Infinite Lounge, una experiencia que reúne a distritos invitados especiales , ejecutivos, empresarios y representantes de varias industrias que asisten a los duelos de la cita planetaria.

Tras haber realizado su primer concierto en Chile, Augusta Nazer interpretó canciones de su EP más reciente Entre vacía y media llena, durante los cuartos de final del Mundial.





La cantante contó que “siempre lo he visto desde casa, como millones de personas, y nunca imaginé que mi música me llevaría a ser parte de una experiencia vinculada a un evento tan importante como este”.

“Fue muy especial poder cantar en un espacio tan exclusivo, donde se reunía gente de distintos países e industrias, y sentir cómo la música también forma parte de todo lo que rodea al Mundial“, agregó.

Además, Augusta Nazer explicó que “la invitación surgió porque escucharon mi música, sintieron que conectaba con la experiencia que querían ofrecer y me propusieron ser parte de la programación”.

Revisa parte de la presentación de la artista chilena en el Mundial 2026 acá