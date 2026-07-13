La última locura de Erling Haaland que se hizo viral: Aterrizó en Noruega con un mapache disecado

El delantero apareció en el aeropuerto de Oslo con un invitado muy especial, cautivando una vez más a sus seguidores.

Erling Haaland lo ha vuelto a hacer. El delantero regresó a Noruega tras quedar eliminado del Mundial a manos de Inglaterra, aterrizando este lunes con un “invitado” especial.

El ariete fue captado bajando del avión nada menos que un mapache disecado, llevándolo en su brazo izquierdo en el aeropuerto de Oslo.

“Me siguió a casa”, comentó el jugador del Manchester City a modo de broma en Instagram, posando con este producto que tiene un costo cercano a los 700.000 pesos chilenos.

El posteo superó los 1,5 millones de likes y los 29 mil comentarios en pocas horas, donde muchos ironizaron con este nuevo amigo que tendrá su familia.

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El espectacular Mundial de Erling Haaland

Pese a quedar eliminado en cuartos de final, Haaland cerró un espectacular Mundial junto a la Selección de Noruega.

El delantero marcó 7 goles en 5 partidos jugados (no sumó minutos en el cierre de la fase de grupos ante Francia), deleitando a los hinchas con su rendimiento y personalidad.

De hecho, el ex Borussia Dortmund se dio el lujo de marcar dobletes contra Irak, Senegal y Brasil.