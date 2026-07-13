Pareja de Alexander Sorloth impacta al revelar amenazas tras eliminación de Noruega del Mundial

Lena Selnes expuso algunos de los intimidantes mensajes que recibió luego de la derrota ante Inglaterra por los cuartos de final, donde el delantero fue el principal apuntado.

Porecupación generó la revelación de Lena Selnes, pareja del delantero Alexander Sorloth, de intimidantes amenazas tras la eliminación de Noruega del Mundial.

El ariete fue el principal apuntado por algunos hinchas en la derrota 2-1 contra Inglaterra por los cuartos de final, esto al no darle un pase a Erling Haaland en un contragolpe cuando Los Vikingos tenían la ventaja.

La situación desencadenó en un aspecto preocupante, con la joven recibiendo brutales mensajes a través de las redes sociales.





Lena Selnes recibe más de 4 mil mensajes en Instagram

La última publicación de la influencer en Instagram, donde justamente aparece con el ariete del Atlético de Madrid, superó los 4 mil comentarios.

Adicionalmente, la propia Selnes compartió capturas de los mensajes en los que varios la insultaron por el rendimiento del atacante.

Pese a esto, muchos fanáticos le mostraron su total apoyo a Sorloth y valoraron el rendimiento que colaboró en la histórica campaña de la selección nórdica.