La IA eligió las 3 decisiones arbitrales más polémicas de octavos y cuartos del Mundial 2026: Este fue su veredicto
ChatGPT elaboró un propio ránking considerando los duelos de octavos y cuartos de final con tres decisiones que abrieron debate entre hinchas y expertos del mundo del fútbol.
El Mundial 2026 ha estado marcado por polémicas arbitrales que han generado intensos debates, tanto dentro como fuera de la cancha.
Hablamos de expulsiones, decisiones del VAR y otros cobros que han dejado la puerta abierta para a las dudas tanto entre hinchas como expertos del deporte rey en octavos y cuartos de final.
A pocos días de que termine la cita planetaria, le consultamos la inteligencia artificial de ChatGPT que realice un análisis sobre las tres decisiones arbitrales más discutidas del torneo en la fases finales.
Para esta clasificación, se tomaron en cuenta únicamente a los partidos disputados entre el lunes 6 y el lunes 13 de julio de 2026, comprendiendo los duelos de octavos y cuartos de final.
1. Expulsión de Breel Embolo (cuartos de final)
- El VAR intervino aplicando el protocolo de “identidad equivocada”.
- Tras la revisión, Embolo recibió una segunda amarilla por simulación y fue expulsado.
- La decisión dejó a Suiza con diez jugadores en la prórroga de un partido igualado.
- Futbolistas suizos, su entrenador y buena parte de la prensa especializada consideraron que la simulación no era evidente y que el castigo fue desproporcionado.
Gravedad: 9/10.
2. Gol anulado a Noruega frente a Inglaterra (cuartos de final)
- El gol anulado a Erling Haaland por una infracción ofensiva;
- En la jugada previa al empate inglés, el balón habría rozado un cable de una cámara aérea.
Si bien la FIFA descartó que el supuesto contacto con el cable alterara la jugada y respaldó la actuación arbitral, la IA señala que “el gol anulado a Haaland siguió siendo objeto de debate entre exárbitros y analistas por el umbral utilizado para sancionar la falta sobre el defensor inglés”.
Gravedad: 7,5/10.
3. Criterio arbitral en Argentina vs Egipto (octavos)
- Un gol anulado a Egipto tras revisión del VAR;
- La percepción de un criterio distinto respecto de acciones similares favoreciendo a Argentina.
Las otras polémicas según la IA
Antes de que iniciaran los partidos de cuartos de final del Mundial 2026, ya le habían consultado a la IA por las polémicas arbitrales que habían marcado los primeros encuentros hasta 16avos y su veredicto fue el siguiente:
1. El gol anulado a Alemania ante Paraguay (16avos)
2. La expulsión de Folarin Balogun (16avos)
3. El penal cobrado a Portugal ante Croacia (16avos)