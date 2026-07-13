La IA eligió las 3 decisiones arbitrales más polémicas de octavos y cuartos del Mundial 2026: Este fue su veredicto

ChatGPT elaboró un propio ránking considerando los duelos de octavos y cuartos de final con tres decisiones que abrieron debate entre hinchas y expertos del mundo del fútbol.

El Mundial 2026 ha estado marcado por polémicas arbitrales que han generado intensos debates, tanto dentro como fuera de la cancha.

Hablamos de expulsiones, decisiones del VAR y otros cobros que han dejado la puerta abierta para a las dudas tanto entre hinchas como expertos del deporte rey en octavos y cuartos de final.

A pocos días de que termine la cita planetaria, le consultamos la inteligencia artificial de ChatGPT que realice un análisis sobre las tres decisiones arbitrales más discutidas del torneo en la fases finales.

Para esta clasificación, se tomaron en cuenta únicamente a los partidos disputados entre el lunes 6 y el lunes 13 de julio de 2026, comprendiendo los duelos de octavos y cuartos de final.

1. Expulsión de Breel Embolo (cuartos de final)

En este caso la IA consideró lo sucedido en el encuentro de cuartos de final entre Argentina vs Suiza como “el mayor error arbitral de la semana”.

Según argumentó, “la acción que terminó con la expulsión de Embolo fue, por amplio margen, la decisión más cuestionada entre el 6 y el 13 de julio”.

Entre las razones destaca:

El VAR intervino aplicando el protocolo de “identidad equivocada”.

Tras la revisión, Embolo recibió una segunda amarilla por simulación y fue expulsado.

La decisión dejó a Suiza con diez jugadores en la prórroga de un partido igualado.

Futbolistas suizos, su entrenador y buena parte de la prensa especializada consideraron que la simulación no era evidente y que el castigo fue desproporcionado.

Gravedad: 9/10.

2. Gol anulado a Noruega frente a Inglaterra (cuartos de final)

Chat GPT señala que en este encuentro de cuartos se trata de una “decisión muy discutible, aunque menos clara que la de Embolo”.

Noruega reclamó dos acciones:

El gol anulado a Erling Haaland por una infracción ofensiva;

En la jugada previa al empate inglés, el balón habría rozado un cable de una cámara aérea.

Si bien la FIFA descartó que el supuesto contacto con el cable alterara la jugada y respaldó la actuación arbitral, la IA señala que “el gol anulado a Haaland siguió siendo objeto de debate entre exárbitros y analistas por el umbral utilizado para sancionar la falta sobre el defensor inglés”.

Gravedad: 7,5/10.





3. Criterio arbitral en Argentina vs Egipto (octavos)

Finalmente, en el duelo de Argentina y Egipto por octavos de fina, Chat GPT no lo considera “un error manifiesto de reglamento, pero sí una de las decisiones que más críticas acumuló durante esa semana“.

Las polémicas pasaron por

Un gol anulado a Egipto tras revisión del VAR;

La percepción de un criterio distinto respecto de acciones similares favoreciendo a Argentina.

En relación a eso, la IA explicó que “no existe consenso entre especialistas para afirmar que el árbitro aplicó incorrectamente las Reglas de Juego, pero sí hubo un intenso debate sobre la consistencia del criterio arbitral, lo que explica la amplia repercusión en medios y entre aficionados”.

Gravedad: 6,5/10.





Las otras polémicas según la IA

Antes de que iniciaran los partidos de cuartos de final del Mundial 2026, ya le habían consultado a la IA por las polémicas arbitrales que habían marcado los primeros encuentros hasta 16avos y su veredicto fue el siguiente:

1. El gol anulado a Alemania ante Paraguay (16avos)

2. La expulsión de Folarin Balogun (16avos)

3. El penal cobrado a Portugal ante Croacia (16avos)