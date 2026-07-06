Partidos de HOY lunes 6 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este lunes continúan los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, instancia en la que se comienzan a definir a los grandes candidatos para obtener el trofeo más importante del fútbol a nivel mundial.

Este lunes continúan los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, una fase que comienza a definir a los grandes candidatos para quedarse con el trofeo más importante del fútbol mundial. La jornada contempla dos atractivos encuentros que prometen emociones de principio a fin.

El plato fuerte del día será el clásico ibérico entre Portugal y España, dos nombres potentes de Europa que se enfrentarán en el Estadio Dallas, en un duelo donde los ojos estarán puestos en Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Más tarde, a las 20:00 horas, será el turno del anfitrión Estados Unidos, que buscará aprovechar el respaldo de su público para superar a Bélgica y avanzar a los cuartos de final.

Recuerda que puedes seguir los mejores encuentros del Mundial 2026 través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.





Partidos del Mundial lunes 6 de julio por Chilevisión

Portugal vs España – 15:00 horas | Estadio Dallas, Estados Unidos. Disfruta la previa desde las 14:00 horas.

Horario de partidos lunes 6 de julio en el Mundial 2026

15:00 horas: Portugal vs España

20:00 horas: Estados Unidos vs Bélgica

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

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