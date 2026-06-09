Cómo descargar MiCHV, la nueva app de Chilevisión: Sigue este paso a paso
Con nuevo diseño y versión web, MiCHV te permite acceder gratis a programas, clásicos y múltiples señales en vivo.
El contenido de Chilevisión donde y cuando quieras. MiCHV es la plataforma gratuita con la que podrás disfrutar de los programas en emisión, el catálogo histórico y contenido exclusivo totalmente gratis.
Si eres un seguidor de programas como Fiebre de Baile, Sabingo o incluso Contigo en la Mañana, ahora podrás acceder a ellos cuando y donde quieras.
Además de acceder a tus contenidos históricos favoritos, MiCHV te permite seguir múltiples señales en vivo de Chilevisión.
Cómo descargar MiCHV
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes realizar el proceso habitual de descarga de una app.
- En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
- Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Si ya cuentas con la aplicación en tu dispositivo, solo debes actualizarla desde la tienda correspondiente para acceder a la nueva versión.
En qué dispositivos está disponible
MiCHV está disponible para dispositivos Android, iOS, Smart TV y también cuenta con versión web.
De esta forma, podrás acceder a tus contenidos favoritos desde celulares, televisores compatibles y computadores.
Lo nuevo de MiCHV
La nueva versión de MiCHV incorpora un renovado diseño pensado para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de uso.
Además, cuenta con navegación personalizada mediante inicio de sesión, lo que permite acceder a una experiencia adaptada a cada usuario. A esto se suma su nueva versión web y la posibilidad de acceder a múltiples señales en vivo desde una misma plataforma.
Tipo de contenidos que tiene MiCHV
Tal como te adelantamos, en esta plataforma puedes seguir en vivo la programación y eventos de Chilevisión, además de la biblioteca de programas con contenido actual y del recuerdo.
Dentro de la gama de programas disponibles hay tanto noticias como entretención y deportes, ya sea mediante señal en vivo u on demand.
Pero también hay espacio para los clásicos, con producciones como Psíquicos, Mala Conducta, Vivir con 10, La Hermandad y muchas otras que forman parte del catálogo histórico disponible en la plataforma.