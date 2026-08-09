“Y de dónde nos…”: Pareja de Naya Fácil expone a usuario tras polémica por gastos en viaje a Perú

El usuario en cuestión lanzó un potente comentario sobre la vida personal de Aarón, argumentando que se conocían.

Este sábado, Naya Fácil y su pareja, Aarón Collao, respondieron preguntas en redes sociales y revelaron cómo y quién financió el viaje a Perú que están realizando.

En ese contexto, el joven alzó la voz y expuso a una persona que lanzó un polémico comentario sobre la vida personal de Collao, argumentando que se conocían.

¿Qué pasó con la pareja de Naya Fácil?

“¿Cómo lo hicieron con los gastos? ¿Divididos? ¿O te rajaste?”, preguntó una usuaria, a lo que Aarón comentó: “Obviamente, me rajé ¿cierto? No, mentira”, bromeó.

En esa misma línea, aclaró: “Yo creo que para los viajes es distinto a cuando tú estás en Santiago; por ejemplo, cuando yo le hablaba de invitar y todo, es diferente a un viaje por una cosa obvia, igual”.

Por su parte, Naya aseguró: “Yo lo he dicho, igual yo no necesito que nadie me pague nada y viceversa; cada uno nos pagamos nuestros pasajes de ida y vuelta”.

La pareja viajó junto a Sigrid, la hermana de Naya, y un amigo, por lo que explicaron que suelen dejar que uno pague algo en específico y luego el resto del grupo transfiere su parte.

“Cuentas claras conservan la amistad y los pololeos y todo, todos felices”, dijo Naya en un video que fue reviralizado en TikTok.

Dentro de dicha publicación, un usuario comentó: “Ella paga, si él no trabaja. Lo digo porque lo conozco”.

“¿Y de dónde nos conocemos, estimado?”, contestó finalmente Aarón desde su perfil en la misma red social, aludiendo a que la información no es cierta, mientras que el usuario no respondió, causando revuelo en los internautas.

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