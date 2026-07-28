“Incluso mataron a una persona”: Naya Fácil y su pareja arremeten contra Claudio Bravo tras insulto en redes sociales

El excapitán de La Roja tildó de “tarada” a Naya por manejar a 206 km/h en carretera y la influencer respondió con todo junto a su pareja.

Durante la noche de este lunes, Naya Fácil protagonizó una nueva polémica junto con su pareja, Aarón Collao.

La dupla se fue en contra de Claudio Bravo, luego de que este último tratara de “tarada” a la influencer por haber manejado a 206 km/h en carretera.





¿Qué pasó con Naya Fácil y Claudio Bravo?

A través de X, el exfutbolista comentó “tarada” en una noticia que hablaba de la conducción a exceso de velocidad de la influencer.

Al respecto, Aarón Collao arremetió: “Tratar mal a una mujer, sea quien sea, deja mucho que desear y espero que, al igual que juzgas a alguien, lo hayas hecho con tus excompañeros de selección que incluso mataron a una persona”.

Los dichos de la pareja de Naya causaron revuelo y opiniones divididas en el público, por lo que minutos más tarde, Collao aclaró: “No se trata de defender lo indefendible, se trata de ser consecuente”.

“Si vas a insultar a alguien, insulta a tus excompañeros también, que jugaste varios años con ellos, que chocaron e incluso, como mencioné antes, mataron gente y jamás vi que hablaron nada”, sentenció Aarón.

Finalmente, Naya resposteó los dichos de su pareja y agregó: “Bien callado se quedó el famoso capitán cuando se trata de sus colegas”, en alusión a Jhonny Herrera, quien fue declarado culpable de cuasidelito de homicidio en 2009 tras atropellar a Macarena Cassasús.

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