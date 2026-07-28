“Está con mucho dolor”: Revelan estado de salud de niña de 7 años que fue apuñalada en colegio de La Granja

La tesorera del centro de padres del colegio de La Granja conversó con el programa Contigo En La Mañana y entregó nuevos antecedentes.

Impacto generó el ataque a una niña de 7 años en el baño de su colegio en la comuna de La Granja, donde fue abordada por una estudiante de 13 años.

Este martes, la tesorera del centro de padres de dicho establecimiento, conversó con el programa Contigo En La Mañana y entregó nuevos antecedentes, además de referirse al estado de salud de la menor.

“Nos dijeron que eran unas punzadas, pero después nos enteramos que fueron nueve puñaladas, una cerca del pulmón, otras en la costilla, brazos y manos“, afirmó.





“Ella está estable, con anestesia, y con mucho dolor porque fueron grandes las heridas, también tiene puntos”, agregó la mujer.

Según se indicó en el matinal de Chilevisión, la víctima habría mantenido un conflicto con una niña de su edad, que sería hermana de la atacante.

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