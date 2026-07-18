Pericias de la PDI generan vuelco en investigación tras muerte de tres personas en hostal de Viña del Mar

Durante las diligencias iniciales surgió la posibilidad de que un equipo generador de ozono hubiera provocado el fatal desenlace. Sin embargo, esa teoría perdió fuerza tras los análisis realizados por especialistas de Criminalística.

La investigación por el fallecimiento de tres personas al interior de un hostal de Viña del Mar tomó un rumbo distinto al que se manejaba durante las primeras horas.

Tras las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), los detectives concluyeron que las víctimas murieron por una intoxicación con monóxido de carbono , descartando que un generador de ozono estuviera involucrado en el hecho.

El caso quedó al descubierto la noche del viernes en un inmueble ubicado en el sector de Recreo Alto, donde fueron encontrados sin vida dos mujeres y un hombre. Entre las víctimas había dos hermanos que se encontraban hospedados en el lugar junto a una tercera persona.





Vuelco en caso de fallecidos en Viña del Mar

Durante las diligencias iniciales surgió la posibilidad de que un equipo generador de ozono hubiera provocado el fatal desenlace. Sin embargo, esa teoría perdió fuerza tras los análisis realizados por especialistas de Criminalística.

Según consigna Emol, el subprefecto Rodrigo Gallardo, de la Brigada de Homicidios, explicó que las pericias permitieron establecer que dicho artefacto no tuvo relación con las muertes.





“En un principio, los primeros indicios daban cuenta de que había un generador de ozono. No obstante, una vez realizadas las pericias con ambos laboratorios de Criminalística, se logró descartar este artefacto “, señaló. También descartaron la intervención de terceras personas.

El funcionario explicó que “en una dependencia del baño había un calefont, el cual generaba una combustión y provocaba esta emanación de gases de monóxido de carbono, los cuales no tenían una ventilación”.

Además, aseveró que “este monóxido de carbono se fue traspasando a través de unos ductos de aire, los cuales no se encontraban funcionando, y es por ello que se produce el fallecimiento”.

Mientras tanto, el Servicio Médico Legal realizó el retiro de los cuerpos para las pericias correspondientes, en una causa que continúa siendo investigada por instrucción del Ministerio Público.