Más de 180 mil clientes siguen sin luz en la región de Valparaíso: Estas son las comunas más afectadas

Conoce a continuación el detalle de los sectores más afectados por el corte de luz.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) actualizó a las 11:00 horas de este sábado la cantidad de clientes sin suministro eléctrico, siendo la región de Valparaíso la más afectada.

En concreto, son 186.081 las viviendas que no tienen luz esta mañana en sus viviendas, de acuerdo con el último reporte, cifra que ha ido bajando con el correr de las horas.

Las comunas más afectas por el corte de luz en Valparaíso

Según el gráfico de la SEC, la comuna que tiene más personas sin suministro eléctrico es Quilpué con 24.115 afectados, seguido por Viña del Mar con 13.670 y Valparaíso con 13.393.





Por el contrario, San Antonio, San Esteban y Rinconada están en las cifras más bajas, con menos de 400 afectados, sin embargo, esta cifra puede resultar engañosa, ya que son sectores con una población más pequeña.

De acuerdo con la misma entidad, en caso de tener problemas con la electricidad, existe una página web disponible para notificar que se encuentra sin luz y hacer el reclamo respectivo. Haz clic aquí para hacer tu denuncia.

Revisa a continuación el detalle de las comunas de la región de Valparaíso que siguen presentando problemas en su suministro eléctrico: