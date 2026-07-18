Cuatro muertos, un desaparecido y 516 damnificados: Senapred entrega nuevo balance por sistema frontal

De acuerdo con las autoridades, existen más de mil personas aisladas producto de crecidas de ríos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó la mañana de este sábado un nuevo balance del sistema frontal que afecta al a zona centro-norte y centro-sur del país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, revelaron nuevos detalles sobre las familias damnificadas y las consecuencias de las últimas horas con intensas lluvias.

Detalles del balance por sistema frontal

En primera instancia, se lamentó el fallecimiento de cuatro personas entre las regiones de Atacama y Araucanía, además de la desaparición de una persona en la región del Maule y seis lesionados.





Respecto a los afectados por las lluvias, señalaron que existen actualmente 516 damnificados, 800 albergados y 1.181 personas se encuentran aisladas.

Sobre los daños materiales, hasta el momento 16 viviendas han resultado destruidas en el sistema frontal. Además, 291 viviendas han presentado daño mayor, 5.319 daño menor y 863 siguen “en evaluación”.

El suministro eléctrico sigue interrumpido para la menos 367 mil clientes en todo Chile, siendo la región de Valparaíso la con más cantidad de afectados, seguida por la región de La Araucanía, la RM y Coquimbo.

Por su parte, la IV región mantendrá vigente la alarma meteorológica hasta el próximo martes 21, en evaluación según las condiciones del sistema frontal.

Revisa aquí el balance completo de Senapred: