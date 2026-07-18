Allison Göhler explica llegada de tercer sistema frontal: Revisa a qué zona del país impactará con mayor fuerza

Según explicó la meteoróloga de Chilevisión, se avecina un nuevo tren de lluvias que afectará principalmente al norte chico. “Va a empezar débil, pero después va a intensificarse”, alertó.

Mientras gran parte del país sigue enfrentando los efectos del actual sistema frontal, la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, advirtió que un tercer sistema frontal se aproxima a la zona centro-norte y podría dejar nuevas precipitaciones durante los próximos días.

La especialista entregó los detalles durante la edición de este sábado de CHV Noticias AM, donde revisó distintos modelos meteorológicos y explicó que, aunque la Región Metropolitana tendría un impacto más moderado, hay sectores donde las lluvias volverán a presentarse con intensidad.

Coquimbo sigue siendo la principal preocupación

Según explicó Göhler, el sistema frontal que actualmente afecta al país continúa concentrando sus efectos más importantes en la Región de Coquimbo.

La meteoróloga precisó que las precipitaciones más significativas se mantienen especialmente en las comunas interiores .

“En la región Metropolitana nos afectaría un poco más débil, pero donde sí se va a concentrar es nuevamente en la Región de Coquimbo, la parte sur de la región de Atacama, región de Valparaíso y O’Higgins costa“, agregó.





¿Cuándo llega el tercer sistema frontal?

De acuerdo a la revisión de los modelos meteorológicos, las proyecciones mostradas indican que el tercer sistema frontal comenzaría a manifestarse entre la tarde y la noche del domingo , ganando fuerza durante el lunes, y se podría extender hasta el miércoles 22 de julio.

“Va a empezar débil, pero después va a intensificarse principalmente en el sector costero y nuevamente en la región de Coquimbo“, alertó Allison Göhler.

Dentro de las zonas de mayor preocupación se encuentran Salamanca, Monte Patria, Combarbalá, Ovalle y otros sectores del interior regional.