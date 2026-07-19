VIDEO | La hermosa postal de huemules en medio de la nieve en Aysén

El registro, captado en el Parque Nacional Cerro Castillo, muestra a tres ejemplares desplazándose entre la nieve en plena Patagonia.

Una llamativa escena protagonizada por un grupo de huemules fue captada durante las últimas horas en el Parque Nacional Cerro Castillo, en la región de Aysén.

El registro, realizado por Sebastián Foitzick, muestra a los ejemplares avanzando entre la nieve acumulada en la zona cordillerana.

Las imágenes permiten apreciar a esta especie en plena naturaleza y rodeada por el paisaje invernal característico de la Patagonia.

El huemul es uno de los animales más representativos del país, forma parte del escudo nacional y actualmente se encuentra en peligro de extinción.