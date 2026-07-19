Argentina vs España: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la final del Mundial

El MetLife Stadium de New Jersey es el escenario de la gran final del Mundial, con Argentina y España buscando conseguir un histórico título.

Argentina y España juegan el partido más esperado del año este domingo, enfrentándose por la gran final del Mundial 2026.

La Albiceleste viene de dar vuelta una incréible llave sobre Inglaterra en la ronda anterior, apostando a conseguir el bicampeonato de la mano de Lionel Messi.

Su rival por la corona es La Furia Roja, quienes fueron de menos a más en el torneo y que llega encendida al superar con claridad a Francia en semifinales.





Argentina vs España por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Argentina ante España será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura con datos, formaciones y enviados especiales.

Además de la TV abierta, la esperada definición puedes verla online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Argentina vs España GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver la gran final del Mundial, debes realizar el siguiente proceso:

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

¿A qué hora es el partido de Argentina ante España?

El compromiso de los dirigidos por Lionel Scaloni contra los europeos inicia a las 15:00 horas de Chile de este domingo 19 de julio, con la previa comenzando a las 13:00 horas por Chilevisión.

El escenario para el último cotejo del torneo es el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que el árbitro designado por la FIFA fue el esloveno Slavko Vincic.