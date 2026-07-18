Mbappé se adelanta a Messi en la carrera por ser goleador del Mundial: Así está la tabla

Pese a la amargura por la derrota de Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar, el delantero del Real Madrid se las arregló para seguir haciendo historia.

Kylian Mbappé le volvió a colocar tarea a Lionel Messi en la carrera por ser goleador del Mundial, luego de marcar un doblete en la derrota 6-4 de Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

El capitán de Los Galos fue la principal figura de su equipo en un duelo de locura disputado este sábado en Miami, donde Los Tres Leones llegaron a tener cuatro tantos de ventaja.

Uno de los aspectos llamativos de la jornada fue que ambas dianas las marcó de zurda, batiendo al arquero Dean Henderson.





La diferencia de goles entre Mbappé y Messi

Gracias a esta actuación, Mbappé llegó a 10 goles y supera por dos a La Pulga que jugará este domingo la gran final contra España.

Más atrás quedaron Jude Bellingham, que también celebró en este compromiso, y el noruego Erling Haaland con siete.

En cuanto a la carrera por ser el máximo artillero en la historia de las citas planetarias, el delantero del Real Madrid también pasó a liderar ese ranking por 22 a 21.

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