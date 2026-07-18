Francia vs Inglaterra | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

La definición por el tercer lugar fue para Inglaterra, selección que venció a Francia en un tremendo duelo disputado en Miami.

El Mundial regaló otro partidazo este sábado, con Inglaterra venciendo 6-4 a Francia en el duelo que definía el tercer lugar.

Los Tres Leones llegaron a tener cuatro goles de ventaja en el primer tiempo, pero Los Galos reaccionaron y achicaron la ventaja ante la locura de los hinchas.

Este resultado marcó el fin de la etapa de Didier Deschamps al mando de Les Bleus, cerrando un ciclo que se extendió por 14 años.