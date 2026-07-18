Francia vs Inglaterra: Sigue AQUÍ minuto a minuto el partido por tercer lugar del Mundial

Miami es el escenario para el partido entre Francia e Inglaterra, selecciones que se enfrentan buscando el tercer lugar del Mundial.

Francia e Inglaterra quieren dejar atrás la tristeza y este sábado se miden en el partido por el tercer lugar del Mundial, duelo que se juega en Miami.

Los Galos vienen de caer ante España en la primera semifinal, siendo ampliamente superados en un choque que trajo consecuencias internas para el plantel.

Por la otra vereda están Los Tres Leones, quienes desaprovecharon una ventaja que tenían hasta el cierre del segundo tiempo y fueron eliminados por Argentina.





Hora de partido entre Francia e Inglaterra

El compromiso entre estas dos selecciones europeas inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 18 de julio.

El árbitro designado por la FIFA fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará como asistente el chileno Juan Lara.

Francia vs Inglaterra: Sigue AQUÍ el partido

El partido de Francia ante Inglaterra, válido por el tercer lugar del Mundial, puedes seguirlo ONLINE y GRATIS acá con el minuto a minuto.