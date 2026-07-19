A qué hora juegan HOY España y Argentina la gran final del Mundial

España y Argentina bajan el telón al Mundial 2026, jugando este domingo la gran final en New Jersey.

El Mundial 2026 llega a su término con la esperada gran final, partido que en esta ocasión juegan España y Argentina.

La Furia Roja y La Albiceleste sueñan con coronar un tremendo camino, marcando una definición del campeón de la Eurocopa con el actual monarca de la Copa América.

A este condimento se suman las grandes figuras de ambos con lados, poniendo cara a cara al joven Lamine Yamal contra el veterano Lionel Messi.





Mundial 2026: ¿A qué hora juegan España vs Argentina?

El partido de España ante Argentina, válido por la final del Mundial, comienza a las 15:00 horas de Chile de este domingo 19 de julio.

El recinto en el que se juega el esperado encuentro es el MetLife Stadium, donde está contemplado un show en la previa y el mediotiempo.

¿Dónde ver el partido de España ante Inglaterra?

El choque del conjunto hispano contra los trasandinos será transmitido en vivo por Chilevisión.

A esto se suma la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV que te llevarán online y gratis este histórico cierre del torneo.