España vs Argentina por la final del Mundial: Cuándo juegan y cómo ver el partido por Chilevisión

España y Argentina jugarán la esperada final del Mundial 2026, partido que pondrá cara a cara a los campeones de la Eurocopa y la Copa América.

El Mundial 2026 bajará el telón con su esperada final, instancia que disputarán las selecciones de España y Argentina.

Tras una extenuante campaña, La Furia Roja y La Albiceleste jugarán el partido más esperado de la cita planetaria en el MetLife Stadium de New Jersey.

Para darle más condimento al duelo, el choque pondrá cara a cara al campeón de la Eurocopa frente al vigente monarca de la Copa América.





¿Cómo ver EN VIVO el partido de España vs Argentina por el Mundial?

El partido de España ante Argentina será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completa cobertura.

A nuestra señal abierta se suma la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV, donde podrás ver el esperado encuentro de manera online y gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver la final del Mundial

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar del cierre del Mundial 2026, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

Hora del partido entre España y Argentina

El cotejo arrancará a las 15:00 horas de Chile y tiene contemplado un show de mediotiempo de cerca de 30 minutos.