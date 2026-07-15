España vs Argentina: Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026

Luego de semanas de competencia, las selecciones finalistas lograron superar las distintas fases del campeonato y se preparan para enfrentarse en un duelo que paralizará a millones de fanáticos alrededor del planeta.

El Mundial 2026 ya conoce a los dos equipos que disputarán el partido más importante del torneo. Tras unas intensas semifinales, ahora solo resta esperar la gran final que definirá al nuevo campeón del mundo.

Luego de semanas de competencia, las selecciones finalistas lograron superar las distintas fases del campeonato y se preparan para enfrentarse en un duelo que paralizará a millones de fanáticos alrededor del planeta.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro está programado para comenzar a las 15:00 horas de Chile y marcará el cierre de una histórica edición de la Copa del Mundo.

Además del esperado choque por el título, la jornada contará con un espectáculo de medio tiempo, una de las grandes novedades implementadas para esta edición del torneo.





¿Quiénes juegan la final del Mundial 2026?

La final enfrentará a las selecciones de España y Argentina, que lograron imponerse en las semifinales para instalarse en el partido decisivo del campeonato.

Ambos equipos buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol y escribir una nueva página en la historia de los Mundiales.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 en Chile?

La definición del Mundial 2026 se podrá ver en vivo por las pantallas de Chilevisión, que ha acompañado el desarrollo del torneo con una amplia cobertura de los principales encuentros.

Los espectadores podrán seguir el partido a través de: