Inglaterra vs Argentina | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Argentina sacó adelante un partidazo y venció a Inglaterra para avanzar a la final del Mundial.

Argentina se metió en la gran final del Mundial tras vencer 2-1 a Inglaterra, sacando adelante otro partidazo en el que vino de atrás.

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, La Albiceleste mostró un enorme caracter para imponerse a un cuadro británico que fue muy mezquino.

El vigente campeón irá por su cuarta estrella enfrentando a España, vérdugo de Francia en la otra llave.