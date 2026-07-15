Mediotiempo de la final del Mundial: El extenso descanso que tendrán jugadores por el masivo show

El último partido de la cita planetaria tiene contemplado un importante espectáculo, situación que obliga a los jugadores a estar más tiempo en el camarín.

Cada vez falta menos para la gran final del Mundial 2026, instancia que se realizará en el MetLife Stadium de New Jersey y que tiene contemplado un importante show en el mediotiempo.

El espectaculo tendrá a varios artistas de renombre, repitiendo lo ocurrido en el último encuentro de la Copa América 2024 que también se disputó en Estados Unidos.

Esta situación implicará extender el descanso que habitualmente es de 15 minutos, generando un importante cambio para las selecciones que van en busca del título.





¿Cuánto durará el descanso de la final del Mundial?

De acuerdo a lo informado por The Times, la organización tiene previsto que el mediotiempo dure cerca de 30 minutos.

Ese lapso permitirá a los fanáticos disfrutar de las presentaciones de Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS, entre otros.

El esperado duelo se disputará el domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas de Chile, donde se definirá al monarca del Mundial.