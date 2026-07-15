“Casi imperceptible”: Croacia no olvida y pide explicaciones a la FIFA por gol anulado vs Portugal

A dos semanas de caer 2-1 ante Los Lusos por los dieciseisavos de final del Mundial, la federación croata envió una carta cuestionando el tanto de Josko Gvardiol que enviaba el duelo a un alargue.

Sigue la molestia en Croacia por la derrota 2-1 contra Portugal por los dieciseisavos de final del Mundial, solicitando explicaciones a la FIFA por el gol anulado a Josko Gvardiol en el cierre del segundo tiempo.

El tanto no subió al marcador a instancias del VAR producto de un pivoteo de Igor Matanovic, quien rozó la pelota y dejó en posición adelantada a Mario Pasalic segundos antes de que el balón entre en la portería.

A raíz de esto, la Federación Croata de Fútbol (HNS) envió una carta al organismo internacional para exigir respuestas.





El reclamo de Croacia a la FIFA por polémica eliminación del Mundial

El medio Sportske novosti tuvo acceso a la misiva, la que fue enviada solamente un día después del cotejo y que no tuvo ninguna réplica de parte del ente rector.

Uno de los puntos hace referencia al tanto, mencionando que “todas las imágenes disponibles muestran claramente que el balón no cambió de dirección, trayectoria, velocidad ni rotación tras pasar por la cabeza de Matanovic”.

“En otras palabras, no tocó el balón y, por lo tanto, no cabe hablar de fuera de juego. Creemos que es fundamentalmente erróneo que una vibración casi imperceptible registrada por un sensor pueda decidir el resultado de un partido de tanta importancia”, agregaron.

Adicionalmente, la Federación consideró apropiado que se realice “un análisis exhaustivo de todas las situaciones polémicas de este partido y brinde explicaciones completas sobre las decisiones arbitrales que influyeron decisivamente en el resultado de este encuentro”.

“Esperamos sinceramente que decisiones similares, injustas y esencialmente antifutbolísticas, en las que el sensor cobra mayor importancia que lo que es visible a simple vista, se prevengan en el futuro mediante protocolos más claros y procedimientos mejorados”, añadieron.

Horas después del triunfo de Portugal, la FIFA aclaró que sí hubo un roce mediante un sensor que contiene la pelota, remarcando que la decisión de anular el tanto fue correcta.