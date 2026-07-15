La IA “predice” definición a penales: Así sería la semifinal de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026
Le preguntamos a Chat GPT por su pronóstico sobre el duelo de argentinos e ingleses y entregó un detallado análisis sobre quién sería el ganador de esta llave. Conoce más de su respuesta.
Este miércoles Inglaterra y Argentina se enfrentarán en la semifinal del Mundial 2026 para definir al segundo finalista que enfrentará a España el próximo domingo.
En la previa del crucial duelo le pedimos a ChatGPT que analizara a ambos equipos para hacer una proyección sobre cuál sería el ganador del duelo.
Para predecir qué selección llegará a la final, la IA analizó el desempeño de ambos equipos en esta Copa del Mundo y los pronósticos de expertos internacionales.
Inglaterra vs Argentina por el Mundial 2026: El resultado según la IA
De acuerdo al análisis de la inteligencia artificial, “esta semifinal, en mi opinión, tiene más probabilidades de llegar a la prórroga que Francia-España, precisamente porque ambos seleccionadores suelen priorizar no cometer errores en este tipo de partidos”.
Según su evaluación se podrían dar estos escenarios:
Argentina gana en 90′: 37% /Inglaterra gana en 90′: 30% /Empate tras los 90′: 33%
- Argentina gana en la prórroga: 10%
- Inglaterra gana en la prórroga: 9%
- Penales: 14%
A diferencia de la semifinal entre Francia y España, según la IA, este duelo “proyecta un encuentro mucho más táctico, físico y de bajo marcador“.
A la hora de jugársela con un resultado, señaló que “no sería un 2-1 ni una remontada, sino un 1-1 tras 120 minutos con clasificación argentina en penales”.
En conclusión, sería un marcador más ajustado al rendimiento de ambos equipos en este mundial y en la historia de sus enfrentamientos en fases decisivas.
Francia vs. España: Minuto a minuto simulado por la IA
Primer tiempo0’–15′: Los primeros minutos son de mucho estudio. Argentina intenta construir desde Enzo Fernández y Mac Allister. Inglaterra no presiona arriba; espera en bloque medio con Declan Rice protegiendo el carril central. No hay ocasiones claras.
18′: Primera llegada inglesa. Centro de Bukayo Saka. Harry Kane gana por arriba. El cabezazo sale apenas desviado.
24′: Tarjeta amarilla para Cristian Romero. Llega tarde sobre Jude Bellingham. Primera amarilla del partido. Es un escenario bastante probable considerando el perfil agresivo del defensor argentino y el rol conductor de Bellingham.
34′: La mejor jugada argentina. Messi recibe libre entre líneas. Filtra un pase para Julián Álvarez.Jordan Pickford tapa con el pie. Es la ocasión más clara del primer tiempo.
Descanso: Argentina 0-0 Inglaterra. Posesión: Argentina 54% Inglaterra 46%.Segundo tiempo 52′: Inglaterra adelanta metros. Comienza a atacar mucho más por derecha. Saka empieza a imponerse sobre Tagliafico.
58′: Tarjeta amarilla. Declan Rice corta un contraataque iniciado por Enzo Fernández.
67′ GOL DE ARGENTINA: Messi ejecuta un córner. Cristian Romero gana el salto. Pickford alcanza a rechazar. El rebote queda para Lautaro Martínez, que define desde el área chica. Este tipo de gol encaja con el rendimiento de Argentina durante el torneo: mucha incidencia del balón detenido y oportunismo de Lautaro.
73′: Thomas Tuchel mueve el banco. Ingresan Cole Palmer y Anthony Gordon. Inglaterra pasa a atacar con cuatro hombres.
79′ GOL DE INGLATERRA:Centro de Palmer.Harry Kane baja el balón. Jude Bellingham aparece desde segunda línea y remata cruzado. Empate. Es una jugada muy coherente con el patrón ofensivo inglés durante el torneo: Kane fija centrales y Bellingham rompe desde atrás.
88′: Scaloni responde. Ingresa Exequiel Palacios para reforzar el mediocampo. Argentina deja de buscar la posesión y apuesta por llegar al alargue.
FinalArgentina 1-1 Inglaterra.
PrórrogaAquí es donde la IA ve una diferencia respecto a cómo se dio el duelo de Francia vs España.
“No imagino una prórroga abierta. Imagino exactamente lo contrario. Muchísimas interrupciones. Mucho desgaste físico. Muy pocas ocasiones”, aseguró Chat GPT.
97′ : Tarjeta amarilla para Declan Rice. Hace una falta fuerte, pero el árbitro decide advertirlo.Es una situación bastante probable dada la carga física del partido.
104′: Messi tiene la mejor ocasión del alargue. Tiro libre desde 22 metros. La pelota pega en la barrera.
113′: Emiliano Martínez salva a Argentina. Gran mano abajo tras un remate de Cole Palmer.
120′: Termina el partido.
- Emiliano Martínez tiene un historial extraordinario en definiciones.
- Argentina ha demostrado fortaleza psicológica en tandas decisivas durante el ciclo Scaloni.
- Inglaterra ha mejorado mucho en penales desde 2018, pero todavía carga con un historial menos consistente en instancias mundialistas.
Simulación de penales
- Harry Kane (anota)
- Messi (anota)
- Bellingham (anota)
- Mac Allister (anota)
- Saka (falla y ataja Dibu)
- Lautaro
- Palmer (anota)
- Enzo (anota)
- Alexander-Arnold (anota)
- Julián Álvarez (anota)
ResultadoArgentina gana 5-4 en penales con Dibu Martínez como figura del partido según la IA debido a que “se vuelve a decidir una definición desde los doce pasos”.
Proyección final de la IA sobre Inglaterra vs Argentina
Argentina clasifica:54%
- 37% en los 90′
- 10% en la prórroga
- 7% por penales
Inglaterra clasifica:46%
- 30% en los 90′
- 9% en la prórroga
- 7% por penales