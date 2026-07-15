La IA “predice” definición a penales: Así sería la semifinal de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

Le preguntamos a Chat GPT por su pronóstico sobre el duelo de argentinos e ingleses y entregó un detallado análisis sobre quién sería el ganador de esta llave. Conoce más de su respuesta.

Este miércoles Inglaterra y Argentina se enfrentarán en la semifinal del Mundial 2026 para definir al segundo finalista que enfrentará a España el próximo domingo.

En la previa del crucial duelo le pedimos a ChatGPT que analizara a ambos equipos para hacer una proyección sobre cuál sería el ganador del duelo.

Para predecir qué selección llegará a la final, la IA analizó el desempeño de ambos equipos en esta Copa del Mundo y los pronósticos de expertos internacionales.





Inglaterra vs Argentina por el Mundial 2026: El resultado según la IA

De acuerdo al análisis de la inteligencia artificial, “esta semifinal, en mi opinión, tiene más probabilidades de llegar a la prórroga que Francia-España, precisamente porque ambos seleccionadores suelen priorizar no cometer errores en este tipo de partidos”.

Según su evaluación se podrían dar estos escenarios:

Argentina gana en 90′: 37% /Inglaterra gana en 90′: 30% /Empate tras los 90′: 33%

Dentro del empate:

Argentina gana en la prórroga: 10%

Inglaterra gana en la prórroga: 9%

Penales: 14%

A diferencia de la semifinal entre Francia y España, según la IA, este duelo “proyecta un encuentro mucho más táctico, físico y de bajo marcador“.

A la hora de jugársela con un resultado, señaló que “no sería un 2-1 ni una remontada, sino un 1-1 tras 120 minutos con clasificación argentina en penales”.

En conclusión, sería un marcador más ajustado al rendimiento de ambos equipos en este mundial y en la historia de sus enfrentamientos en fases decisivas.

Francia vs. España: Minuto a minuto simulado por la IA

Primer tiempo

0’–15′: Los primeros minutos son de mucho estudio. Argentina intenta construir desde Enzo Fernández y Mac Allister. Inglaterra no presiona arriba; espera en bloque medio con Declan Rice protegiendo el carril central. No hay ocasiones claras.

18′: Primera llegada inglesa. Centro de Bukayo Saka. Harry Kane gana por arriba. El cabezazo sale apenas desviado.

24′: Tarjeta amarilla para Cristian Romero. Llega tarde sobre Jude Bellingham. Primera amarilla del partido. Es un escenario bastante probable considerando el perfil agresivo del defensor argentino y el rol conductor de Bellingham.

34′: La mejor jugada argentina. Messi recibe libre entre líneas. Filtra un pase para Julián Álvarez.

Jordan Pickford tapa con el pie. Es la ocasión más clara del primer tiempo.

Descanso: Argentina 0-0 Inglaterra. Posesión: Argentina 54% Inglaterra 46%.

Segundo tiempo

52′: Inglaterra adelanta metros. Comienza a atacar mucho más por derecha. Saka empieza a imponerse sobre Tagliafico.

58′: Tarjeta amarilla. Declan Rice corta un contraataque iniciado por Enzo Fernández.

67′ GOL DE ARGENTINA: Messi ejecuta un córner. Cristian Romero gana el salto. Pickford alcanza a rechazar. El rebote queda para Lautaro Martínez, que define desde el área chica. Este tipo de gol encaja con el rendimiento de Argentina durante el torneo: mucha incidencia del balón detenido y oportunismo de Lautaro.

73′: Thomas Tuchel mueve el banco. Ingresan Cole Palmer y Anthony Gordon. Inglaterra pasa a atacar con cuatro hombres.

79′ GOL DE INGLATERRA: Centro de Palmer.Harry Kane baja el balón. Jude Bellingham aparece desde segunda línea y remata cruzado. Empate. Es una jugada muy coherente con el patrón ofensivo inglés durante el torneo: Kane fija centrales y Bellingham rompe desde atrás.

88′: Scaloni responde. Ingresa Exequiel Palacios para reforzar el mediocampo. Argentina deja de buscar la posesión y apuesta por llegar al alargue.

Final

Argentina 1-1 Inglaterra.

Prórroga

Aquí es donde la IA ve una diferencia respecto a cómo se dio el duelo de Francia vs España.

“No imagino una prórroga abierta. Imagino exactamente lo contrario. Muchísimas interrupciones. Mucho desgaste físico. Muy pocas ocasiones”, aseguró Chat GPT.

97′ : Tarjeta amarilla para Declan Rice. Hace una falta fuerte, pero el árbitro decide advertirlo.

Es una situación bastante probable dada la carga física del partido.

104′: Messi tiene la mejor ocasión del alargue. Tiro libre desde 22 metros. La pelota pega en la barrera.

113′: Emiliano Martínez salva a Argentina. Gran mano abajo tras un remate de Cole Palmer.

120′: Termina el partido.

Penales

En tanda de penales, Chat GPT le da el triunfo a Argentina por estas tres razones:

Emiliano Martínez tiene un historial extraordinario en definiciones.

Argentina ha demostrado fortaleza psicológica en tandas decisivas durante el ciclo Scaloni.

Inglaterra ha mejorado mucho en penales desde 2018, pero todavía carga con un historial menos consistente en instancias mundialistas.

Simulación de penales

Harry Kane (anota)

Messi (anota)

Bellingham (anota)

Mac Allister (anota)

Saka (falla y ataja Dibu)

Lautaro

Palmer (anota)

Enzo (anota)

Alexander-Arnold (anota)

Julián Álvarez (anota)

Resultado

Argentina gana 5-4 en penales con Dibu Martínez como figura del partido según la IA debido a que “se vuelve a decidir una definición desde los doce pasos”.

Proyección final de la IA sobre Inglaterra vs Argentina

Argentina clasifica:54%

37% en los 90′

10% en la prórroga

7% por penales

Inglaterra clasifica:46%