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La IA “predice” definición a penales: Así sería la semifinal de Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026

Le preguntamos a Chat GPT por su pronóstico sobre el duelo de argentinos e ingleses y entregó un detallado análisis sobre quién sería el ganador de esta llave. Conoce más de su respuesta.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este miércoles Inglaterra y Argentina se enfrentarán en la semifinal del Mundial 2026 para definir al segundo finalista que enfrentará a España el próximo domingo.

En la previa del crucial duelo le pedimos a ChatGPT que analizara a ambos equipos para hacer una proyección sobre cuál sería el ganador del duelo.

Para predecir qué selección llegará a la final, la IA analizó el desempeño de ambos equipos en esta Copa del Mundo y los pronósticos de expertos internacionales.

Inglaterra vs Argentina por el Mundial 2026: El resultado según la IA

De acuerdo al análisis de la inteligencia artificial, “esta semifinal, en mi opinión, tiene más probabilidades de llegar a la prórroga que Francia-España, precisamente porque ambos seleccionadores suelen priorizar no cometer errores en este tipo de partidos”.

Según su evaluación se podrían dar estos escenarios:

Argentina gana en 90′: 37% /Inglaterra gana en 90′: 30% /Empate tras los 90′: 33%

Dentro del empate:
  • Argentina gana en la prórroga: 10%
  • Inglaterra gana en la prórroga: 9%
  • Penales: 14%

A diferencia de la semifinal entre Francia y España, según la IA, este duelo “proyecta un encuentro mucho más táctico, físico y de bajo marcador“.

A la hora de jugársela con un resultado, señaló que “no sería un 2-1 ni una remontada, sino un 1-1 tras 120 minutos con clasificación argentina en penales”.

En conclusión, sería un marcador más ajustado al rendimiento de ambos equipos en este mundial y en la historia de sus enfrentamientos en fases decisivas.

Francia vs. España: Minuto a minuto simulado por la IA

Primer tiempo0’–15′: Los primeros minutos son de mucho estudio. Argentina intenta construir desde Enzo Fernández y Mac Allister. Inglaterra no presiona arriba; espera en bloque medio con Declan Rice protegiendo el carril central. No hay ocasiones claras.

18′: Primera llegada inglesa. Centro de Bukayo Saka. Harry Kane gana por arriba. El cabezazo sale apenas desviado.

24′:  Tarjeta amarilla para Cristian Romero. Llega tarde sobre Jude Bellingham. Primera amarilla del partido. Es un escenario bastante probable considerando el perfil agresivo del defensor argentino y el rol conductor de Bellingham.

34′: La mejor jugada argentina. Messi recibe libre entre líneas. Filtra un pase para Julián Álvarez.Jordan Pickford tapa con el pie. Es la ocasión más clara del primer tiempo.

Descanso: Argentina 0-0 Inglaterra. Posesión: Argentina 54% Inglaterra 46%.Segundo tiempo52′: Inglaterra adelanta metros. Comienza a atacar mucho más por derecha. Saka empieza a imponerse sobre Tagliafico.

58′: Tarjeta amarilla. Declan Rice corta un contraataque iniciado por Enzo Fernández.

67′ GOL DE ARGENTINA: Messi ejecuta un córner. Cristian Romero gana el salto. Pickford alcanza a rechazar. El rebote queda para Lautaro Martínez, que define desde el área chica. Este tipo de gol encaja con el rendimiento de Argentina durante el torneo: mucha incidencia del balón detenido y oportunismo de Lautaro.

73′: Thomas Tuchel mueve el banco. Ingresan Cole Palmer y Anthony Gordon. Inglaterra pasa a atacar con cuatro hombres.

79′ GOL DE INGLATERRA:Centro de Palmer.Harry Kane baja el balón. Jude Bellingham aparece desde segunda línea y remata cruzado. Empate. Es una jugada muy coherente con el patrón ofensivo inglés durante el torneo: Kane fija centrales y Bellingham rompe desde atrás.

88′: Scaloni responde. Ingresa Exequiel Palacios para reforzar el mediocampo. Argentina deja de buscar la posesión y apuesta por llegar al alargue.

FinalArgentina 1-1 Inglaterra.

PrórrogaAquí es donde la IA ve una diferencia respecto a cómo se dio el duelo de Francia vs España.

No imagino una prórroga abierta. Imagino exactamente lo contrario. Muchísimas interrupciones. Mucho desgaste físico. Muy pocas ocasiones”, aseguró Chat GPT.

97′ : Tarjeta amarilla para Declan Rice. Hace una falta fuerte, pero el árbitro decide advertirlo.Es una situación bastante probable dada la carga física del partido.

104′: Messi tiene la mejor ocasión del alargue. Tiro libre desde 22 metros. La pelota pega en la barrera.

113′: Emiliano Martínez salva a Argentina. Gran mano abajo tras un remate de Cole Palmer.

120′: Termina el partido.

PenalesEn tanda de penales, Chat GPT le da el triunfo a Argentina por estas tres razones:
  • Emiliano Martínez tiene un historial extraordinario en definiciones.
  • Argentina ha demostrado fortaleza psicológica en tandas decisivas durante el ciclo Scaloni.
  • Inglaterra ha mejorado mucho en penales desde 2018, pero todavía carga con un historial menos consistente en instancias mundialistas.

Simulación de penales

  • Harry Kane (anota)
  • Messi (anota)
  • Bellingham (anota)
  • Mac Allister (anota)
  • Saka (falla y ataja Dibu)
  • Lautaro
  • Palmer (anota)
  • Enzo (anota)
  • Alexander-Arnold (anota)
  • Julián Álvarez (anota)

ResultadoArgentina gana 5-4 en penales con Dibu Martínez como figura del partido según la IA debido a que “se vuelve a decidir una definición desde los doce pasos”.

Proyección final de la IA sobre Inglaterra vs Argentina

Argentina clasifica:54%

  • 37% en los 90′
  • 10% en la prórroga
  • 7% por penales

Inglaterra clasifica:46%

  • 30% en los 90′
  • 9% en la prórroga
  • 7% por penales
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