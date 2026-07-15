El cruce de Eric García con periodista argentino tras clasificación de España a final del Mundial

El defensa del Barcelona protagonizó un llamativo momento con un reportero, palpitando un hipotético duelo con La Albiceleste en busca del título.

El triunfazo de España ante Francia por las semifinales del Mundial dejó varios momentos llamativos, entre los que está el cruce de Eric García con un periodista argentino.

Pese a no sumar minutos en el encuentro disputado en Dallas, el defensa del Barcelona dio que hablar en medio de la celebración de su selección por avanzar a la gran final.

En concreto, el zaguero respondió a un comentario del comunicador sobre un hipotético duelo con La Albiceleste en busca del título.





Eric García responde a periodista argentino

El hecho ocurrió en la zona mixta con el futbolista comentando que “tengan cuidado”, a lo que el reportero contestó: “están cag…”.

García no lo dejó pasar y replicó: “No, tú estás cag…”, todo esto sin detenerse y continuando a paso firme su camino a la salida del estadio.

Si bien el momento pareció tenso, todo se generó en un ambiente de humor y con el jugador de 25 años sonriendo a las cámaras.

El defensa no ha disputado ningún cotejo a lo largo de la cita planetaria, siendo una alternativa a la dupla compuesta por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

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