A qué hora juegan HOY Inglaterra y Argentina la segunda semifinal del Mundial

Inglaterra y Argentina definen al segundo finalista del Mundial, partido que se juega en Dallas con importantes medidas de seguridad.

Las semifinales del Mundial continúan con el esperado partido entre Inglaterra y Argentina, selecciones que se enfrentan con la ilusión de seguir en busca del título.

Tras superar en el alargue a Noruega, Los Tres Leones quieren seguir aprovechando el gran rendimiento mostrado por figuras como Jude Bellingham y Harry Kane para ir por la corona.

El desafío en esta ocasión es de marca mayor, teniendo en cuenta que su rival es el vigente campeón que nuevamente se convirtió en el mejor representante de Sudámerica en la cita planetaria.





Mundial 2026: ¿A qué hora juegan Inglaterra vs Argentina?

El partido de Inglaterra ante Argentina, válido por la segunda semifinal del Mundial, comienza a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 15 de julio.

El escenario para este esperado cruce es el Dallas Stadium, donde se han tomado varias medidas para evitar incidentes entre los hinchas.

¿Dónde ver el partido de Inglaterra ante Argentina?

El cotejo del cuadro europeo contra los liderados por Lionel Messi será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán online y gratis este tremendo compromiso.