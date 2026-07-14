Eligen creer: Por qué Argentina hizo un especial pedido a la FIFA para el partido vs Inglaterra

La Albiceleste apuesta a todas sus cábalas para vencer a Los Tres Leones e instalarse en la final del Mundial, solicitud que ya fue aceptada.

Las semifinales del Mundial regalarán un verdadero partidazo entre Argentina e Inglaterra, selecciones que se enfrentarán este miércoles 15 de julio en Atlanta.

La Albiceleste volverá a toparse con Los Tres Leones en una cita planetaria tras 24 años, apostando a todas sus cábalas para poder ir en busca del título.

De hecho, la dirigencia trasandino ya realizó un pedido muy especial a la FIFA de cara al esperado choque, el cual ya fue aceptado.





El motivo de Argentina para realizar solicitud a la FIFA

En concreto, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) solicitó utilizar su camiseta alternativa en el compromiso, pretendiendo vestir de azul.

La razón de esta solicitud es repetir el “amuleto” de los cuartos de final del Mundial de México 1986, donde vencieron 2-1 a los británicos con un doblete de Diego Armando Maradona.

La dirigencia “elige creer” a toda costa, recordando que con este mismo color derrotaron en penales a los europeos en Francia 1998.

Curiosamente, la última vez que se vieron las caras fueron en Corea-Japón 2002, duelo que finalizó 1-0 a favor de Inglaterra en el que Argentina vistió con su casaca tradicional.