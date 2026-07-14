Francia vs España: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

El Dallas Stadium es el escenario del esperado partido entre Francia y España, selecciones que juegan por la primera semifinal del Mundial.

Francia y España protagonizan este martes la primera semifinal del Mundial, enfrentándose en Dallas en un verdadero partidazo.

Tras imponerse a todos sus rivales de la mano de Kylian Mbappé, Los Galos tienen un durísimo rival en busca de alcanzar su tercera final planetaria consecutiva.

Pese a su poderoso plantel, La Furia Roja no se intimida con Les Bleus al ser la selección que los derrotó de manera consecutiva en la Eurocopa 2024 y Nations League 2025.





Francia vs España por el Mundial: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Francia ante España, válido por la primera semifinal del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, el duelo lo puedes ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Francia vs España GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver este choque de gigantes, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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¿A qué hora es el partido de Francia vs España?

El compromiso de los dirigidos por Didier Deschamps contra Los Hispanos inicia a las 15:00 horas de Chile de este martes 14 de julio, con la previa comenzando a las 13:30 horas.

El árbitro designado por la FIFA fue el salvadoreño Ivan Barton, quien ha dirigido varios cotejos en esta cita planetaria.